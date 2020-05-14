Пандемия коронавируса обрушила спрос на продукцию из Карелии

Вице-премьер правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, что последствия распространения коронавирусной инфекции оказали колоссальное негативное влияние на всю промышленность региона.

"Мы видим колоссальное падение спроса в том числе на всю продукцию, которая изготавливалась на территории республики Карелия за исключением пищевой промышленности и продуктов питания. Это действительно факт. Это касается сегодня и предприятий горно-промышленного комплекса, в первую очередь, (производителей – ред.) блочного камня; и предприятий лесозаготовительной отрасли, лесопереработки", - заявил Дмитрий Родионов на заседании профильного комитета карельского парламента.

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