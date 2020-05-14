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Пандемия коронавируса обрушила спрос на продукцию из Карелии

Новости. Экономика
12:41, 15 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Вице-премьер правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, что последствия распространения коронавирусной инфекции оказали колоссальное негативное влияние на всю промышленность региона.

"Мы видим колоссальное падение спроса в том числе на всю продукцию, которая изготавливалась на территории республики Карелия за исключением пищевой промышленности и продуктов питания. Это действительно факт. Это касается сегодня и предприятий горно-промышленного комплекса, в первую очередь, (производителей – ред.) блочного камня; и предприятий лесозаготовительной отрасли, лесопереработки", - заявил Дмитрий Родионов на заседании профильного комитета карельского парламента.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оля
2020-05-15 13:45:08
Ого, есть промышленность!? Здорово!
Вася
2020-05-15 13:34:12
Счас Роснефть в убыток,Газпром в убыток,тока министерство ритуальных услуг в прибыли,вот они теперь и будут олигархов кормить.
zanoza
2020-05-15 13:20:26
Удобно свои промахи на коронавирус списывать. Можно подумать что до пандемии в экономике Карелии был полный подъём! НЕ СМЕШИТЕ!!!
Изя
2020-05-15 13:07:54
Хрен ли тогда в Китай всем правительством ездили ? Может и короновирус оттуда притащили ? Ниииичего делать не умеют )))
новый
2020-05-15 12:47:30
Не будет урожая Иван-чая ? Вкуснейшие рыбники разучатся печь. Морс умрет ?
Гость
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