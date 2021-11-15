Пандемию коронавируса не пережили 17% индивидуальных предпринимателей в Карелии

Ограничительные меры, вводившиеся в Карелии в период пандемии, привели к ликвидации 17% субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях.

Такой вывод следует из результатов анализа, проведенного Управлением труда и занятости Карелии.

«Мы провели анализ — 83% пережили коронавирус и продолжают вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. Таким образом порядка 10 тыс. работников сохранили свои рабочие места», — заявила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления Елена Фролова.

Она пояснила, по каким сферам бизнеса больше всего ударила пандемия.

«Пострадал, конечно, малый и средний бизнес, и, в первую очередь, тот бизнес, который работает в сфере услуг, гостеприимства, общепита, то есть там, где контакт человека с человеком, массовые услуги», — сказала руководитель Управления.