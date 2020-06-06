890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 16:22
Найдена 14-летняя девочка, которая пропала в Петрозаводске 2 июня 5
06.06.2020 23:54
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают? 3
Сегодня 14:30
Внучка проехалась в мурманском поезде и заразила коронавирусом бабушку в Карелии, сообщил Парфенчиков 8
Сегодня 10:32
Разобранный Биг Бен валяется на базе троллейбусного управления в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 21
Сегодня 12:14
Водителям на заметку: какие дороги сегодня ремонтируют в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 11:18

Панин устроил скандал на похоронах Кокшенова

Новости. Общество
20:40, 07 Июня 2020
фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Загрузка...

Актер Алексей Панин повел себя вызывающе на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым – он матерился и оскорблял покойного, сообщает журнал Cosmopolitan Россия.

В Москве прошли похороны известного актера и режиссера Михаила Кокшенова. Напомним, народный артист России умер в частной клинике из-за осложнения после кровоизлияния в мозг, ему было 83 года.

Как сообщает журнал Cosmopolitan Россия, Михаил Кокшенов в 2005 году снял фильм "Феномен", главную мужскую роль в котором сыграл Алексей Панин. Узнав о смерти актера и режиссера, Алексей Панин решил посетить церемонию прощания с Кокшеновым.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале Митинского крематория. Сюда приехали вторая жена Кокшенова, Елена, и его третья супруга Наталья, ставшая вдовой. На похоронах присутствовали и обе дочери актера. Помимо родных, проститься с Михаилом Михайловичем приехали 15 человек из мира кино. Небольшое количество актеров было вследствие того, что большинство друзей Кокшенова – пожилые люди, которые из-за пандемии опасаются выходить на улицу.

Как пишет издание, Панин появился с любимой девушкой. Алексей признался, что в последний раз видел народного артиста России десять лет назад. "Тогда я подрезал его на своей BMW на Большом Каменном мосту. Он ехал и испугался, как сумасшедший", - пояснил Панин.

В беседе с тележурналистами Алексей принялся оскорблять покойного. Он крайне неуважительно отозвался о Кокшенове как об актере и режиссере. При этом Панин матерился.

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов, - заявил он. - Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов - замечательный! Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он - деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!".

Алексей и в ритуальном зале вел себя вызывающе. Из-за чего его попросили удалиться. "Что же ты там устроил?!" - упрекали Панина близкие покойного.

Урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых, недалеко от могилы Николая Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники коренного москвича.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»