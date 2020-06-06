Панин устроил скандал на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин повел себя вызывающе на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым – он матерился и оскорблял покойного, сообщает журнал Cosmopolitan Россия.

В Москве прошли похороны известного актера и режиссера Михаила Кокшенова. Напомним, народный артист России умер в частной клинике из-за осложнения после кровоизлияния в мозг, ему было 83 года.

Как сообщает журнал Cosmopolitan Россия, Михаил Кокшенов в 2005 году снял фильм "Феномен", главную мужскую роль в котором сыграл Алексей Панин. Узнав о смерти актера и режиссера, Алексей Панин решил посетить церемонию прощания с Кокшеновым.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале Митинского крематория. Сюда приехали вторая жена Кокшенова, Елена, и его третья супруга Наталья, ставшая вдовой. На похоронах присутствовали и обе дочери актера. Помимо родных, проститься с Михаилом Михайловичем приехали 15 человек из мира кино. Небольшое количество актеров было вследствие того, что большинство друзей Кокшенова – пожилые люди, которые из-за пандемии опасаются выходить на улицу.

Как пишет издание, Панин появился с любимой девушкой. Алексей признался, что в последний раз видел народного артиста России десять лет назад. "Тогда я подрезал его на своей BMW на Большом Каменном мосту. Он ехал и испугался, как сумасшедший", - пояснил Панин.

В беседе с тележурналистами Алексей принялся оскорблять покойного. Он крайне неуважительно отозвался о Кокшенове как об актере и режиссере. При этом Панин матерился.

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов, - заявил он. - Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов - замечательный! Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он - деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!".

Алексей и в ритуальном зале вел себя вызывающе. Из-за чего его попросили удалиться. "Что же ты там устроил?!" - упрекали Панина близкие покойного.

Урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых, недалеко от могилы Николая Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники коренного москвича.