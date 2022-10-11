Парадокс: в России популярны авто с пробегом, но они плохо продаются

Объявлений о продаже подержанных машин достаточно, но цены в них часто оказываются заоблачными.

С февраля 2022 года многие западные автопроизводители приостановили работу в России. Компании прекратили отгрузку новых машин и заморозили производства, а отдельные игроки вообще покинули рынок, пишет РБК.



Дилеры столкнулись с острой нехваткой новых автомобилей и начали продавать остатки с гигантской наценкой. Рубль дешевел, покупательская активность падала — рынок переживал стремительный обвал.



Самыми «черными» месяцами стали апрель и май 2022 года. Ситуация начала меняться к концу лета. Часть российских автопроизводителей возобновила производство, другие компании пересмотрели цены на фоне укрепления курса рубля. Автовладельцы, в свою очередь, начали присматриваться к машинам китайских брендов — они не прекращали работу в стране.



В условиях высоких цен и дефицита автолюбители все чаще обращают внимание на автомобили с пробегом. При этом, складывается парадоксальная ситуация.



С одной стороны, объявлений о продаже достаточно, с другой — цены в них часто оказываются заоблачными. Те продавцы, что пришли на рынок позже, исследуют конкурентов, завышают ценник в ответ и стремятся продать машину не дешевле или дороже. В итоге владелец авто не получает ни одного звонка, а объявление неделями висит в интернете.



Однако найти иномарку с пробегом по адекватной цене все-таки можно — в случае, если владельцу срочно понадобились деньги. Тогда машина может стоить даже меньше, чем стоило бы в январе 2022 года.



Объем предложений на вторичном рынке начал расти уже в марте. Основным драйвером роста стали частные продавцы. В августе число частных объявлений выросло на 28% по сравнению с прошлым годом против 16-процентного роста объявлений дилеров.