Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые

Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции человека и проблемам с развитием плода, отмечает журнал EBioMedicine.

Как пишет сайт. Наука.Вести.ру, ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев в возрасте старше 18 лет, а также изучили архивные материалы обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. У всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, отмечено истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.

Употребление парацетамола приводит к истощению плаценты и нарушению половых функций. Кроме того, прием парацетамола во время беременности увеличивает риск выкидыша и возникновения проблем, связанных с развитием нервной системы эмбриона.

Парацетамол является широко распространенным анальгетиком, оказывающим жаропонижающее действие. В западных странах этот препарат известен под названием Acetaminophen (APAP).



