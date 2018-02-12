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Новости. Общество
21:05, 12 Февраля 2018

Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые

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Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции человека и проблемам с развитием плода, отмечает журнал EBioMedicine.

Как пишет сайт. Наука.Вести.ру, ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев в возрасте старше 18 лет, а также изучили архивные материалы обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. У всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, отмечено истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.

Употребление парацетамола приводит к истощению плаценты и нарушению половых функций. Кроме того, прием парацетамола во время беременности увеличивает риск выкидыша и возникновения проблем, связанных с развитием нервной системы эмбриона.

Парацетамол является широко распространенным анальгетиком, оказывающим жаропонижающее действие. В западных странах этот препарат известен под названием Acetaminophen (APAP).

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