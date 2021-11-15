Парфенчиков: «Футбол — это вопрос привлекательности жизни в Карелии»

Решение министерства спорта России открыть в Карелии на базе училища Олимпийского резерва отделение футбола будет иметь последствия для социально-экономического развития республики.

Об этом заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, отделение футбола на базе училища будет открыто в 2023 году, что позволит создать в Карелии команду, участвующую в играх высшей молодежной футбольной лиги.

«Футбол — это не только спорт. Это вопрос экономики. Это вопрос привлекательности жизни в республике. Это вопрос создания условий для того, чтобы здесь люди оставались жить. Потому что, если ты можешь сходить на матч высшей молодежной футбольной лиги, это уже, как сказать, определенная столичность», — сказал губернатор.