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Парфенчиков: «Футбол — это вопрос привлекательности жизни в Карелии»

Новости. Общество
12:46, 25 Ноября 2021
фото: Вручение именной майки от Российского футбольного союза © Артур Парфенчиков, май 2021

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Решение министерства спорта России открыть в Карелии на базе училища Олимпийского резерва отделение футбола будет иметь последствия для социально-экономического развития республики.

Об этом заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, отделение футбола на базе училища будет открыто в 2023 году, что позволит создать в Карелии команду, участвующую в играх высшей молодежной футбольной  лиги.

«Футбол — это не только спорт. Это вопрос экономики. Это вопрос привлекательности жизни в республике. Это вопрос создания условий для того, чтобы здесь люди оставались жить. Потому что, если ты можешь сходить на матч высшей молодежной футбольной лиги, это уже, как сказать, определенная столичность», — сказал губернатор.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 13:47:02
Во дворе можно было играть - сейчас машинами заставили. :)
Изя
2021-11-25 14:08:52
кир, что было то было , здоровые все и выросли , в Вконтвкте не торчали как хоюпики некоторые , не бредили ))) :)
кенгуру
2021-11-25 13:38:36
примерно так же, как коньки.... спортшкола на Варкауса уничтожена и будет влеплено 25 этажей всем известно конторы из 4-х букв
Джордан
2021-11-25 13:36:41
Единственный стадион "Спартак", построенный в советское время, разваливается на глазах, все прошлые обещания о футбольной команде ,которая будет представлять Карелию на высшем уровне, забыты, к чему пришли? А, к новым обещаниям!?!?
Изя
2021-11-25 13:20:57
В экономика и уровень жизни населения ?? Нееее ????)))
Os
2021-11-25 13:18:43
Что такое Высшая молодежная футбольная лига? Если это М-лига, то так запросто туда и не попасть.
David.
2021-11-25 13:08:41
Ещё бы поля футбольные иметь...
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