Парфенчиков назвал причины невыполнения ФЦП при Худилайнене

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым не были выполнены планы предыдущего руководства республики по привлечению сотен миллиардов частных инвестиций в экономику региона.
"Были заложены объекты, которые носили характер таких перспектив, которые были основаны на некой возможности частных инвестиций. Но это не носило какой-то императивный характер, поэтому просто эти инвестиции не состоялись, да они и не были проработаны", – считает Парфенчиков.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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