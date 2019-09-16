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Новости. Общество
17:00, 16 Сентября 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Парфенчиков назвал причины невыполнения ФЦП при Худилайнене

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым не были выполнены планы предыдущего руководства республики по привлечению сотен миллиардов частных инвестиций в экономику региона.

"Были заложены объекты, которые носили характер таких перспектив, которые были основаны на некой возможности частных инвестиций. Но это не носило какой-то императивный характер, поэтому просто эти инвестиции не состоялись, да они и не были проработаны", – считает Парфенчиков.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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баян
2019-09-16 18:00:28
а проще говоря не компетентные чиновники были
Вася
2019-09-16 17:44:07
Это наследие девяностых,надо потерпеть,будет рывок,потом прорыв,времени на раскачку нету.
zanoza
2019-09-16 17:05:09
Так и при Парфенчикове программа ФЦП не выполнена. Сам то чем лучше???
Изя
2019-09-16 17:23:41
zanoza, При чем тут бывшие , когда уже 2,5 года есть настоящие ?. Бывшие хоть ни хрена не делали , но и не трындели . А настоящие трындят и ничего не делают :)
Вася
2019-09-16 17:46:02
Изя, А орден Сампо кто сделал?
Гость
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