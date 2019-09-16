Парфенчиков назвал причины невыполнения ФЦП при Худилайнене

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым не были выполнены планы предыдущего руководства республики по привлечению сотен миллиардов частных инвестиций в экономику региона.

"Были заложены объекты, которые носили характер таких перспектив, которые были основаны на некой возможности частных инвестиций. Но это не носило какой-то императивный характер, поэтому просто эти инвестиции не состоялись, да они и не были проработаны", – считает Парфенчиков.

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