Парфенчиков объяснил, что будет после банкротства одного из крупнейших с/х предприятий Карелии

ООО "Маяк", считавшееся одним из ведущих предприятий сельского хозяйства Карелии, но теперь попавшее под процедуру банкротства, ждет смена собственника.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию Прионежского района, где расположено предприятие.

"Мы заинтересованы, чтобы на предприятии появился эффективный собственник, который будет нацелен на безусловное расширение производства, потому что земельные ресурсы позволяют это делать. Наша задача, скажем так, мотивировать потенциального собственника нашими максимально возможными мерами поддержки. Предприятие, конечно, нужно выводить на совершенно другой уровень", - сказал губернатор.

По словам министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, уже ведутся переговоры с потенциальным инвестором о покупке предприятия.

Что об этом инвесторе сказал министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".