Парфенчиков обратился к жителям Карелии, недовольным запахом от ферм

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на жалобы жителей республики, недовольных запахом от ферм и другими последствиями работы сельскохозяйственных предприятий.

Эту тему губернатор поднял на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики.

«Получается, что нам все мешают — рыбоводные хозяйства, свинокомплексы, и по животноводческим комплексам уже начинаются вопросы, что запах от них идет и так далее. Наверное, все-таки надо понимать, что если мы хотим решать те проблемы, которые вы ставите, нам никуда не деться от развития экономики и сельского хозяйства. И есть конечно определенные последствия. Понятно, что надо внедрять максимально экологические схемы, будь то животноводческий комплекс или рыбоводное хозяйство, но, к сожалению, это животные и от них тоже есть определенные отходы деятельности», — сказал Парфенчиков.

При этом он подчеркнул, что современные технологии позволяют минимизировать экологические последствия сельхозпроизводства, и власти Карелии добиваются повсеместного внедрения таких технологий.