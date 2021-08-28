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Парфенчиков обратился к жителям Карелии, недовольным запахом от ферм

Новости. Общество
16:46, 31 Августа 2021
фото: © официальный сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на жалобы жителей республики, недовольных запахом от ферм и другими последствиями работы сельскохозяйственных предприятий.

Эту тему губернатор поднял на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики.

«Получается, что нам все мешают — рыбоводные хозяйства, свинокомплексы, и по животноводческим комплексам уже начинаются вопросы, что запах от них идет и так далее. Наверное, все-таки надо понимать, что если мы хотим решать те проблемы, которые вы ставите, нам никуда не деться от развития экономики и сельского хозяйства. И есть конечно определенные последствия. Понятно, что надо внедрять максимально экологические схемы, будь то животноводческий комплекс или рыбоводное хозяйство, но, к сожалению, это животные и от них тоже есть определенные отходы деятельности», — сказал Парфенчиков.

При этом он подчеркнул, что современные технологии позволяют минимизировать экологические последствия сельхозпроизводства, и власти Карелии добиваются повсеместного внедрения таких технологий.

 

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Комментарии

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Успешный
2021-08-31 17:31:56
Хипстерские носики весьма чувствительны к запаху. Зато жрать горазды.
Клещ
2021-08-31 17:24:12
фермы надо размещать не среди жилых домов. Есть же СанПины, санитарно-защитные зоны прописаны и проч. А не лишь бы коровы были.
User
2021-08-31 16:56:52
В соседней Финляндии с таким же климатом и гораздо более многочисленным количеством фермерских хозяйств запаха нет. Видимо, там пальмой не кормят?
Гость
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