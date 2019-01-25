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Новости. Общество
06:40, 25 Января 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков определил ответственных за мероприятия ФЦП Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.

"Ответственным руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, указанным в приложении к настоящему распоряжению, разработать и направить в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия "дорожную карту" по реализации каждого из объектов федеральной целевой программы в срок до 1 февраля 2019 года", - отмечается в документе.

Так, заместитель премьер-министра правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина отвечает за строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск".

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответственен за строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка, реконструкцию здания стационара Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске (1 этап - пристройка приемного отделения), нежилых помещений на 1 и 2 этажах здания по проезду Монтажников в г. Сегежа под детскую поликлинику, реконструкцию терапевтического корпуса республиканской больницы.

Вице-премьер Игорь Корсаков ответственен лишь за строительство автоматизированной блочно-модульной водогрейной котельной для нужд ООО "Санаторий "Марциальные воды" в Кондопожском районе.

Министр образования Александр Морозов ответственен за строительство трех детских садов в поселках Ильинский, Ляскеля и Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-01-25 08:57:16
" Жалко людей ,которые оказались заложниками бездарных политиков . которых они не выбирали " ( набрал всего 17,9 % на выборах)
Дмитрий Медведев

" Наша программа подразумевает как раз попытку бороться не с богатыми . а с бедными "
Герман Греф
sim22
2019-01-25 08:38:11
А сам то, за что отвечает? Наверно только за приставов :)
sim22
2019-01-25 07:59:17
Во как пристав (клоун) научился с себя ответственность снимать, пусть сначала с братьями Цмигуновыми у разберется. Предлагаю это ЧМО игнорировать.
Гость
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