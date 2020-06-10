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Парфенчиков похвалил Мирошник за грамотно выбранное место для установки стелы воинской славы в Петрозаводске

Новости. Общество
15:45, 11 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Глава Карелии и мэр Петрозаводска проинспектировали ход работ по установке стелы "Город воинской славы", сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник и Артур Парфенчиков побывали на площадке, где устанавливается стела "Город воинской славы" и идет масштабное благоустройство территории.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, бетонированию подпорных стенок. Сейчас ведется устройство жесткого основания вокруг стелы, в ближайшее время планируется начать мощение.

Эскизный проект разработан архитектором Александром Савельевым в соответствии с типовым решением памятной стелы "Город воинской славы". На площадке размерами 4,92х4,92 м уже установлена гранитная колонна высотой 11,8 м. Скоро ее увенчает двуглавый бронзовый орел. На лицевой стороне пьедестала колонны в бронзовом картуше будет размещен текст Указа президента РФ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы", на обратной стороне пьедестала – герб Петрозаводского городского округа.

"Само это место очень привлекательное, сейчас оно получит вторую жизнь, будет приведено в порядок", - отметила Ирина Мирошник.

Благоустройство территории предполагает мощение гранитными плитами площадки вокруг самой стелы и устройство пешеходных подходов со стороны площади Кирова с максимальным сохранением существующего озеленения и высадкой новых растений. Также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы и подходов к ней, восстановление благоустройства прилегающей территории, в том числе лестничного спуска к реке Лососинке, и установка гранитных стен с тематическими бронзовыми барельефами.

"Хорошо, что это центральная площадь, открытое пространство, стела гармонично вписывается. А самое главное, мы соблюдаем определенные юридические каноны. Стела должна находиться там, где возможно прохождение воинских подразделений с отданием чести. А здесь все хорошо получается: здесь мы проводим парады и справа по флангу, как положено, находится стела. Колонны на марше будут выходить и отдавать честь. Все очень грамотно сделано. Мне нравится", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Все работы должны быть выполнены к 20 августа.

Памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на этом месте, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

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Комментарии

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