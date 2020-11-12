Парфенчиков помог установить перила у подъезда дома, где живет инвалид

Глава Карелии Артур Парфенчиков помог обратившемуся к нему через соцсети инвалиду.

Артур Парфенчиков на своих страницах в соцсетях рассказал трогательную историю о том, как к нему обратился за помощью инвалид 2 группы, которому было трудно спускаться по лестнице без перил.

"Являюсь инвалидом 2 группы и передвигаюсь с тростью. Работа у меня есть, но при выходе из подъезда дома нужно спуститься на три ступеньки вниз, а перил нет. Особенно зимой велик шанс упасть. Прошу посодействовать в решении данного вопроса, если это возможно. Заранее спасибо".

Как рассказал Артур Парфенчиков, он получил это сообщение от Андрея из Петрозаводска после публикации поста о трудоустройстве людей с инвалидностью.

"Конечно, не мог не отреагировать. Через госкомитет по строительному и жилищному надзору направил обращение в обслуживающую организацию. Перила вдоль лестницы у подъезда оперативно установили и покрасили, об этом мне позже написал сам автор обращения. Андрей, спасибо за обратную связь, рад, что вам помогли".

Как пояснил Парфенчиков, в личные сообщения и в комментариях ему часто поступают просьбы о помощи.

"И я всегда стараюсь на них откликнуться, особенно в тех случаях, когда ситуация критическая и медлить нельзя. Но хотелось бы, чтобы решение подобных вопросов, особенно там, где есть четкая нормативная база, происходило системно, без моих поручений".