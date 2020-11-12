Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян 4
12.11.2020 19:10
В Карелии 24 госпитализированных пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии 3
12.11.2020 11:05
Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько осталось коек для ковидных больных 5
12.11.2020 10:31
Студенты Петрозаводского университета могут выйти на "дистант" уже с понедельника 7
12.11.2020 13:42
"Карельский язык – наше общее наследство" 2
12.11.2020 09:18
Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд 4
12.11.2020 09:12

Парфенчиков помог установить перила у подъезда дома, где живет инвалид

Новости. Общество
07:25, 13 Ноября 2020
фото: страница Артура Парфенчикова / https://www.facebook.com/apfssprus
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков помог обратившемуся к нему через соцсети инвалиду.

Артур Парфенчиков на своих страницах в соцсетях рассказал трогательную историю о том, как к нему обратился за помощью инвалид 2 группы, которому было трудно спускаться по лестнице без перил.

"Являюсь инвалидом 2 группы и передвигаюсь с тростью. Работа у меня есть, но при выходе из подъезда дома нужно спуститься на три ступеньки вниз, а перил нет. Особенно зимой велик шанс упасть. Прошу посодействовать в решении данного вопроса, если это возможно. Заранее спасибо".

Как рассказал Артур Парфенчиков, он получил это сообщение от Андрея из Петрозаводска после публикации поста о трудоустройстве людей с инвалидностью.

"Конечно, не мог не отреагировать. Через госкомитет по строительному и жилищному надзору направил обращение в обслуживающую организацию. Перила вдоль лестницы у подъезда оперативно установили и покрасили, об этом мне позже написал сам автор обращения. Андрей, спасибо за обратную связь, рад, что вам помогли".

Как пояснил Парфенчиков, в личные сообщения и в комментариях ему часто поступают просьбы о помощи.

"И я всегда стараюсь на них откликнуться, особенно в тех случаях, когда ситуация критическая и медлить нельзя. Но хотелось бы, чтобы решение подобных вопросов, особенно там, где есть четкая нормативная база, происходило системно, без моих поручений".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"
11.11.2020, 08:43
В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»