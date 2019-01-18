Парфенчиков предложил выделять жилье сельским педагогам

Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.

"Мы видим, в каких школах приходится учиться нашим детям при отсутствии где-то достаточного количества педагогов. Конечно, с этим сегодня мириться нельзя. Учитывая наши растущие экономические возможности мы должны в кратчайшие сроки серьезно реагировать, в том числе и активизируя строительство новых школ не только в Петрозаводске, не только в районных центрах, но и в поселках, в глубинке", - заявил в пятницу на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков, предваряя обсуждение о модернизации системы образования в учреждениях республики.

По поручению главы Карелии будет проработан вопрос усиления мер социальной поддержки сельских педагогов, а именно – вопрос приобретения для них квартир.

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