Парфенчиков проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой

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Глава Карелии рассказал во время прямой линии о своих тренировках.
Руководитель республики Артур Парфенчиков начал свое субботнее утро с тренировки.
"Сейчас я больше занимаюсь скандинавской ходьбой в спортивном темпе. Мне нравится. 10-ку в день прохожу", – рассказал Парфенчиков сегодня во время прямого эфира во "Вконтакте".
Напомним, глава Карелии отвечал сегодня на вопросы жителей республики онлайн на официальной странице правительства региона в" ВКонтакте".
Прямая линия длилась более 1,5 часов. От жителей поступило около 500 вопросов, которые касались проблематики развития территорий, ЖКХ, образования, здравоохранения, дорожного строительства и транспорта.
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