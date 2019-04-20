Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:02, 20 Апреля 2019
фото: Кадр из прямой трансляции

Парфенчиков проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой

Загрузка...

Глава Карелии рассказал во время прямой линии о своих тренировках.

Руководитель республики Артур Парфенчиков начал свое субботнее утро с тренировки.

"Сейчас я больше занимаюсь скандинавской ходьбой в спортивном темпе. Мне нравится. 10-ку в день прохожу", – рассказал Парфенчиков сегодня во время прямого эфира во "Вконтакте".

Напомним, глава Карелии отвечал сегодня на вопросы жителей республики онлайн на официальной странице правительства региона в" ВКонтакте".

Прямая линия длилась более 1,5 часов. От жителей поступило около 500 вопросов, которые касались проблематики развития территорий, ЖКХ, образования, здравоохранения, дорожного строительства и транспорта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-04-20 14:07:36
И зрители должны поверить, что губернатор может себе позволить 2 часа ежедневных тренировок?! (1,5 ходьбы, плюс переодеться, помыться, добраться). Это очень повышает доверие к власти.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 6
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 15
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 12
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 3
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 15
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
Новое
Сегодня 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»