Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной

Глава Карелии подписал распоряжение о выплате премии в 55 тыс. 500 рублей, на которую начислят районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

"В соответствии с … выплатить Чебуниной Оксане Ивановне, заместителю премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры, премию за эффективное решение задачи по снижению предельного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Карелии на 2018 год и включению республики в число территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков в размере 55500,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей)", - говорится в распоряжении, которое подписал Артур Парфенчиков.

Выплату премии произвести с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отмечается в документе.

Отметим, что для работающих в Петрозаводске начисления должны составить 65%. Таким образом можно предположить, что Оксана Чебунина получит сумму в 91 575 рублей.

В январе пресс-служба правительств Карелии писала, что "по прогнозу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам цена на электрическую энергию для представителей малого и среднего бизнеса в 2018 году должна снизиться до уровня 6,50 руб. за кВтч, что сопоставимо с ценами по Северо-Западу".

"Это важнейший шаг на пути возрождения экономики региона. Благодаря инициативам бизнес-сообщества, других хозяйствующих субъектов и организаций, широкому обсуждению на общественных площадках были выработаны совместные предложения по изменению тарифной политики в регионе. Это и результат слаженной управленческой работы всей команды Правительства. Особую благодарность выражаю заместителю премьер-министра РК по развитию инфраструктуры Оксане Чебуниной", - сказал 23 января глава республики Артур Парфенчиков.

С марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии - курировала комитет по ценам и тарифам. В июне заняла место в правительстве Карелии.

До приезда в Карелию долгое время работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем Республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли республики.