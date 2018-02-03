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Новости. Общество
14:22, 03 Февраля 2018

Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной

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Глава Карелии подписал распоряжение о выплате премии в 55 тыс. 500 рублей, на которую начислят районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

"В соответствии с … выплатить Чебуниной Оксане Ивановне, заместителю премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры, премию за эффективное решение задачи по снижению предельного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Карелии на 2018 год и включению республики в число территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков в размере 55500,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей)", - говорится в распоряжении, которое подписал Артур Парфенчиков.

Выплату премии произвести с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отмечается в документе. 

Отметим, что для работающих в Петрозаводске начисления должны составить 65%. Таким образом можно предположить, что Оксана Чебунина получит сумму в 91 575 рублей.

В январе пресс-служба правительств Карелии писала, что "по прогнозу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам цена на электрическую энергию для представителей малого и среднего бизнеса в 2018 году должна снизиться до уровня 6,50 руб. за кВтч, что сопоставимо с ценами по Северо-Западу".

"Это важнейший шаг на пути возрождения экономики региона. Благодаря инициативам бизнес-сообщества, других хозяйствующих субъектов и организаций, широкому обсуждению на общественных площадках были выработаны совместные предложения по изменению тарифной политики в регионе. Это и результат слаженной управленческой работы всей команды Правительства. Особую благодарность выражаю заместителю премьер-министра РК по развитию инфраструктуры Оксане Чебуниной", - сказал 23 января глава республики Артур Парфенчиков.

С марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии - курировала комитет по ценам и тарифам. В июне заняла место в правительстве Карелии.

До приезда в Карелию долгое время работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем Республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли республики.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-02-03 17:06:01
Парфён типа холостой ,только сынок маленький в Москве ,а так свободный с,.....,
кир
2018-02-03 16:26:48
Пофиг.
Матвей
2018-02-03 15:57:20
А чего не выписать-то? Он же эти деньги не зарабатывает,не горбатится ,а из бюджета "ничейного" берёт....можно и миллион выписать....,но это уже после выборов,пока опасно,а вдруг...."революция"....
pupsik
2018-02-03 15:45:16
там и так , говорят, прилично з/п увеличили
gemma
2018-02-03 15:04:33
Тоже мне, "премия". Любой рядовой московский манагер сказал бы "а че так мало-то?"
banan
2018-02-03 14:58:03
А за эффективную работу по повышению тарифов для населения выпишет 555000 рублей?
Савва
2018-02-03 14:42:09
Оп-па-п-паньки!
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