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Новости. Общество
10:42, 22 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, как идет строительство объектов ФЦП в Петрозаводске

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, на какой стадии в настоящее время находится строительство объектов, включенных в федеральную целевую программу развития республики.

"В Петрозаводске на промплощадке выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и фундаментов под распределительные и трансформаторные пункты. На площадке работают девять человек и три единицы техники. Закуплены материалы на 216 миллионов рублей. Ведется контроль фактического выполнения работ", - говорится в сообщении главы.

По его словам, в аэропорту "Петрозаводск" к настоящему времени проведены геодезические работы по прокладке трасс, выполнена разметка и закрепление осей на местности для прокладки водопровода. Ростелекому выдано разрешение на проведение земляных работ в местах прохождения сетей связи под строительство здания аэровокзала.

На стадии согласования с Минэкономразвития РФ экономические расчеты по проекту надстройки приемного отделения терапевтического корпуса Республиканской больницы для размещения ангиографического отделения.

Кроме того, в апреле заключен госконтракт на разработку проектной документации реконструкции Национального музея Карелии.

"В июне состоится электронный аукцион на выполнение проектных работ по газораспределительной сети микрорайона Зарека. Также в мае состоится аукцион по IV очереди газопроводов в Октябрьском микрорайоне", - отмечается в сообщении.

Также начались работы по пристройке приемного отделения в БСМП, а именно – по устройству фундамента: армирование, бетонирование, гидроизоляция. На согласовании документы для госэкспертизы по реконструкции автовокзала.

Кроме того, в Петрозаводске (здесь заказчик городская мэрия) в стадии корректировки проект строительства детского сада на Ключевском шоссе. Заключен муниципальный контракт с подрядчиком по реконструкции моста через Неглинку на улице Кирова, проводится госэкспертиза. На стадии согласования вынос инженерных и теплосетей из зоны реконструкции автодороги улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса.

ФЦП по развитию Карелии была разработана по решению госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2020 году.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-22 10:56:54
Что-то все объекты находятся на стадии согласования и на начальной стадии строительства , нет ни одного введённого объекта. Выполнение федеральной целевой программы явно находится под угрозой срыва.
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