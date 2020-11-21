Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Три заведения общепита в Петрозаводске нарушили распоряжение главы Карелии и работали после 23 часов, хотя это запрещено из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в минувшую пятницу сотрудники Минэкономразвития республики вместе с полицией посетили 15 заведений общепита в Петрозаводске и проверили, как там соблюдают требования эпидбезопасности.

Рейды проводились после 23 часов – в то время, когда кафе и ресторанам на территории Карелии работать запрещено.

"Отмечу, что данное требование соблюдают большинство заведений, в которых проводились проверки. Это кафе "Сказка", ресторан "Ели-Пели", кафе "Мансарда", клуб "Контакт", ресторан "Северный", кафе "Амрит", ресторан "Караван", кафе "Легенда", бар "Барин", клуб Hollywood, бар "От заката до рассвета", бар "Сомелье".

После 23 часов были открыты кафе "Солоха", ресторан "Каудаль" и кафе "Милан". Более того, в обоих кафе отсутствовали диспенсеры с антисептиком, в ресторане "Каудаль" сотрудники имели при себе защитные очки, но не носили их, а посетители были без масок", - рассказал Парфенчиков.

В отношении заведений составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях.

"Несоблюдение мер безопасности может привести к распространению коронавирусной инфекции среди наших жителей, поэтому проверки в общественных местах продолжатся, а нарушители будут привлечены к ответственности", - предупредил глава Карелии.