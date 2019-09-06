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Новости. Политика
07:25, 06 Сентября 2019
фото: пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков рассказал Медведеву о росте инвестиций в Карелии и выходе из "красной зоны" должников

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Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Как рассказали в пресс-службе главы Карелии, Артур Парфенчиков доложил Дмитрию Медведеву об итогах социально-экономического развития республики с января по июль этого года и поблагодарил за поддержку, которая оказывается региону в рамках реализации национальных проектов и федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Как доложил глава Карелии, один из важных показателей – инвестиции – имеет положительную динамику: в первом полугодии 2019 года отмечен рост на 10% в сопоставимых ценах, который составляет 16 млрд. рублей. При этом основной вклад в прирост инвестиций внесли субъекты малого предпринимательства, инвестиционные вложения которых увеличились в 1,5 раза, превысив 5 млрд. рублей, а их доля в общем объеме инвестиций составила более 30%.

"На начало 2017 года соотношение размера государственного долга к доходам было 124%. Буквально за два с половиной года мы эту цифру в рамках взаимодействия с Минфином сократили до 53%. Мы сократили госдолг на 9 млрд, у нас серьёзно выросли собственные доходы", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Рассказывая о встрече с Медведевым на своей странице в соцсети, Парфенчиков называл значительное сокращение госдолга выходом из "красной зоны".

Дмитрий Медведев выразил надежду, что работа, направленная на улучшение социально-экономической ситуации в Карелии, будет продолжена.

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