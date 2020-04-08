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Парфенчиков снова выйдет в онлайн, чтобы ответить предпринимателям, как им дальше жить

Новости. Экономика
11:11, 09 Апреля 2020
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Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен повторно провести "Прямую линию", чтобы ответить на вопросы предпринимателей о мерах господдержки в период пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице Вконтакте.

"Диалог с бизнесом продолжим. Напомню, что во вторник мы провели большое совещание по мерам поддержки, которое транслировали онлайн с тем, чтобы каждый имел возможность увидеть, насколько непросто идет процесс принятия решений. Но вопросов по-прежнему много. Готов на них ответить.  Завтра на своей странице проведу прямую линию с предпринимателями. Начало в 14.00", - написал Парфенчиков.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал действия региональных властей по массовому закрытию предприятий на карантин даже при единичных случаях заражения коронавирусом, как в Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-09 12:48:37
Я/МЫ хотим штаны и ныть.
zanoza
2020-04-09 12:40:17
Просто принимаются решения только по повышению пенсионного возраста в стране, да по увеличению зарплат чиновникам, а все остальные решения непросто принимаются и с оглядкой на Кремль, как бы чего не вышло.
Серж
2020-04-09 12:20:24
Тут ни Чехия и ни Финляндия ( пар-в ) , здесь могут и морду набить , за потерянный , из-за бездарных действий , бизнес .....
Алексей84
2020-04-09 12:06:18
Обращаюсь к Марине Кабатюк. Надо проводить стримы в YouTube. Там будет больше зрителей.
Ткачев
2020-04-09 12:02:19
Парфен, помни, такие люди (мелко/средний бизнес) очень опасны для общества в случае своего банкротства. 2 семьи, 5 детей, 3 квартиры, загородный дом с баней, 3 машины, разные другие блага нематериальные - они уже к ним привыкли, их семьи к ним привыкли, они уже не видят себя в другом качестве и сделают всё для поддержания этого образа жизни. Как ты думаешь кто пойдет кассу брать быстрее со стволом: нищий работяга или данный персонаж?
Сколачиваются в банды для вооруженных нападений обычно не работяги, а разорившиеся представители бизнеса, уволенные сотрудники, таксисты, бывшие спецназовцы и т.д. Они копейку имеют на оружие, транспорт, спецсредства. Работяги же совершают другого плана преступления: кража, бытовуха, грабеж самый стандартный, какие-то пьяные драки. Эти преступления обычно имеют спонтанный характер, моментный. Могу конечно ошибаться, но заметил такую закономерность в период после 2000 годов. В 90-х другая конфигурация была. Помни об этом во время своего обращения!
Бриг
2020-04-09 12:14:01
А тут как то и в тему . Может погорячился я с пропагандосом ? Комментатор -хамелеон , и вашим , и нашим .
Ткачев
2020-04-09 12:22:37
Бриг, Сейчас, подойдет Насмешница и все тебе объяснит.
Бриг
2020-04-09 12:37:58
Ткачев, ты ещё тётку , штази , гостью и т.д пригласи , Не надо , мне же всё понятно и без них .
Андрей Дубенский
2020-04-09 11:46:50
Отдельным экземплярам пора бы выходить не в онлайн, а в расход...
Бриг
2020-04-09 12:09:13
Андрей Дубенский, Зачем так строго ? Пусть выходит на Арбат и гуляет там с пенсионерами , если под ограничения Собянина по короновирусу не попадёт и не будет ходить на акции протеста оппозиции .
кир
2020-04-09 11:36:01
Только Ленин знал как жить дальше. Правда, Вася?
Гость
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