Парфенчиков снова выйдет в онлайн, чтобы ответить предпринимателям, как им дальше жить

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен повторно провести "Прямую линию", чтобы ответить на вопросы предпринимателей о мерах господдержки в период пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице Вконтакте.

"Диалог с бизнесом продолжим. Напомню, что во вторник мы провели большое совещание по мерам поддержки, которое транслировали онлайн с тем, чтобы каждый имел возможность увидеть, насколько непросто идет процесс принятия решений. Но вопросов по-прежнему много. Готов на них ответить. Завтра на своей странице проведу прямую линию с предпринимателями. Начало в 14.00", - написал Парфенчиков.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал действия региональных властей по массовому закрытию предприятий на карантин даже при единичных случаях заражения коронавирусом, как в Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".