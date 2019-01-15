Парфенчиков сократил чиновников в Минобразования Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об изменении структуры министерства образования республики.

"Всего численность – 43 единицы, в том числе за счет федерального бюджета – шесть единиц", - отмечается в тексте распоряжения.

Ранее штатная численность министерства образования составляла 51 человек. Таким образом, под сокращение попали восемь должностей.