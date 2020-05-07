Парфенчиков сослался на Лондон, описывая будущее интернет-торговли в Вокнаволоке

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "беспрецедентных мерах" господдержки развития интернет-торговли в республике.

Об этом он говорил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте, рассказывая о помощи бизнесу в период эпидемии.

"Важно, чтобы житель не только Петрозаводска, не только Кондопоги, но и отдаленных поселков… чтобы мог через интернет заказать любой необходимый ему для жизни товар…Это равные возможности и для жителей Вокнаволока и для жителей Петрозаводска... Мы, возможно, сегодня готовы предложить меры поддержки, связанные с компенсацией транспортных расходов при работе с определенным списком населенных пунктов", - заявил губернатор.

Причем тут Лондон, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".