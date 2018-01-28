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Новости. Политика
16:20, 28 Января 2018

Парфенчиков: "Троллейбус – реально дорогостоящий и маломобильный транспорт, и я уверен, что будущее не за ним"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался по поводу того, как должен развиваться общественный транспорт в Петрозаводске.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети размышляет на тему: троллейбус или автобус.

"Хотел бы дать объективную информацию о нашем разговоре с молодежью в части общественного транспорта. Никто не говорит, что троллейбусы завтра уйдут из города Петрозаводска. Сейчас мы работаем над поставкой в город троллейбусов из Москвы. Снижены тарифы на электроэнергию, что объективно улучшит экономику городского хозяйства. В то же время вопрос муниципального транспорта в Петрозаводске надо решать самым серьёзным образом, а фактически создавать новую систему муниципального транспорта. Может кого-то устраивают ПАЗики на дорогах столичного города? Меня нет. Но с учётом того, что общественный транспорт мы должны фактически создавать заново, надо стараться внедрять все самое современное и эффективное. Поэтому я сказал студентам, что надо работать над газификацией городского автобуса и приходом в город современного автобусного транспорта, надо работать над тем, чтобы троллейбусы в перспективе заменили электробусы, которые возможно станут в ближайшем будущем самым востребованным видом городского транспорта.

Троллейбус реально очень дорогостоящий (за счёт сложной дорожной инфраструктуры) и маломобильный (из-за привязки к сетям) транспорт, и я уверен, что будущее не за ним.

Кстати, етом прошлого года мы уже начали работу над тем, чтобы именно Петрозаводск стал одним из первых городов страны по внедрению первых электробусных маршрутов в стране. Так что прошу всех комментаторов понимать, что не всему, что написано в наших СМИ надо верить безоглядно".

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Комментарии

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pupsik
2018-01-28 18:37:12
Может быть, "народное достояние" купит в подарок для жителей Петрозаводска 20-30 больших хороших автобусов (на газовом топливе)?
sherhan2
2018-01-28 18:00:41
Ну вот вам и конкретный ответ: троллейбусному управлению-трындец.
Stern
2018-01-28 17:39:16
Как прав Грибоедов! Сватовство и кумовство превыше всего! И еще дебилизм не проходящий! Весь мир ищет альтернативный, экологически чистый вид транспорта, наши отцы и деды его создали. Вероятно, деды и отцы главы республики в этом не участвовали, поэтому он и не понимает, что мы имеем! Жаль!
David
2018-01-28 16:31:24
Нашелся специалист! Специально активно истребляете прекрасный экологичный, удобный троллейбус в угоду " не прозрачным" частным маршруткам!
кир
2018-01-28 16:28:16
Никаким СМИ верить нельзя.
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