Парфенчиков уехал на Север

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочие поездки в Калевальский и Кемский районы.

Во вторник и среду работаю в Калевальском и Кемском районах: в том числе проверяю наши школы, которые активно готовятся к новому учебному сезону, рассказал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях.

По словам главы Карелии, в этом году улучшаются условия для обучения ребят в 116-ти образовательных организациях республики. В детских садах и школах ремонтируют помещения, кровлю и инженерные системы, приводят в порядок пищеблоки, ставят новые окна и двери, утепляют фасады и подвалы, устраняют предписания надзорных органов, а также создают условия для занятий спортом в малых городах и сёлах.

Всего на подготовку к новому учебному году образовательных организаций Карелии предусмотрено более 672 миллионов рублей, в том числе 69 миллионов – из федерального бюджета.