Парфенчиков выслушает жалобы жителей Приладожья в День единого приема граждан

Глава Карелии Артур Парфенчиков планирует провести прием жителей Приладожья в Сортавале, а члены правительства и республиканские министры – в других районах.

День единого приема граждан состоится в Карелии 22 сентября с 11.00 до 18.00 в выездном формате. Глава республики, который в этот день будет находиться в Сортавала, пригласил жителей Карелии, которые хотят получить квалифицированные ответы на свои вопросы в рамках Дня единого приема граждан, пройти предварительную запись.

Как пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте", для участия в личном приеме необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Время приема одного человека ограничено 15 минутами. Вне очереди будут приняты ветераны войн, инвалиды всех категорий, записавшиеся на прием 4, 5, 6 сентября.

Предварительная запись производится уже со вчерашнего дня и продолжится 5 и 6 сентября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, будут приняты после всех тех, кто придет по записи. Записаться на прием можно по телефонам, размещенным на сайте правительства Карелии.