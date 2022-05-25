Мусор уберут в парке «Каменный бор» в Петрозаводске

В Петрозаводске на Ключевском карьере состоится традиционный субботник.

28 мая в 11:00 на Ключевском карьере в Петрозаводске пройдет субботник. Об этом информирует паблик «Парк „Каменный бор“». Организатором мероприятия выступает дайвинг-клуб «Онего».

«Вы только представьте, это уже 15-й по счёту субботник на Ключевском карьере. Причем убирается вся территория: и над водой, и под водой!», — сообщают авторы анонса мероприятия.

Организаторы обещают обеспечить участников инвентарем, но предлагают желающим взять свои инструменты.