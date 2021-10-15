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Парламент Финляндии продлил ограничения на въезд в страну до конца года

Новости. Политика
16:42, 15 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Тех, кто не прошел вакцинацию от ковида, ждет двойное тестирование на границе.

Парламент Финляндии проголосовал 15 октября за продление ограничений на въезд в страну, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, ограничения продлены до конца нынешнего года. Однако они не касаются тех, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, одобренными ЕС и Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, среди этих вакцин пока нет ни одной российской. Кроме того, финские депутаты утвердили требование о двойном тестировании тех, кто въезжает в страну без прививки от коронавируса. Им придется не только предъявить отрицательный тест, полученный перед прибытием в Финляндию, но и пройти тестирование на финской территории.   

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Комментарии

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Житель
2021-10-15 17:45:26
Шарахаются от России , уже который раз, обидно....но понять можно...
Koira
2021-10-15 17:36:08
Ватоголовых не пускать, пусть жрут пальмовое масло в рашке.
Эксперд
2021-10-15 16:57:55
Мы хочем сыр !!! - визжала либеральная тусовка
NEZITIC
2021-10-15 16:51:25
отлично! Агрекалчанутых меньше болтаться будет
комба
2021-10-15 17:00:31
NEZITIC, так точно!
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