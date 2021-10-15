Парламент Финляндии продлил ограничения на въезд в страну до конца года

Тех, кто не прошел вакцинацию от ковида, ждет двойное тестирование на границе.

Парламент Финляндии проголосовал 15 октября за продление ограничений на въезд в страну, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, ограничения продлены до конца нынешнего года. Однако они не касаются тех, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, одобренными ЕС и Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, среди этих вакцин пока нет ни одной российской. Кроме того, финские депутаты утвердили требование о двойном тестировании тех, кто въезжает в страну без прививки от коронавируса. Им придется не только предъявить отрицательный тест, полученный перед прибытием в Финляндию, но и пройти тестирование на финской территории.