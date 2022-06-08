Парламент Карелии и Витебский областной Совет депутатов договорились о сотрудничестве в области импортозамещения

Состоялась встреча представителей Законодательного Собрания Карелии и Витебского областного Совета депутатов

В белорусском городе Гродно, где проходит IX Форум регионов Беларуси и России, состоялась встреча представителей Законодательного Собрания Карелии и Витебского областного Совета депутатов, в рамках которой достигнут ряд новых договоренностей, которые дополняют подписанное в 2019 году межпарламентское соглашение о сотрудничестве.

«Очень рад встрече со своим белорусским коллегой — спикером Совета Владимиром Владимировичем Терентьевым. Мы дополнили наше соглашение договоренностью о разработке „дорожной карты“ совместных мероприятий на 2022–2025 годы. В частности, речь идет о сотрудничестве в области промышленной кооперации, импортозамещения, здравоохранения, образования, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти», — прокомментировал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Напомним, IX Форум регионов Беларуси и России проходит 30 июня и 1 июля. Законодательное Собрание Карелии представляют парламентарии Элиссан Шандалович и Леонид Лиминчук. Сегодня по традиции перед участниками Форума выступит Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.