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Новости. Политика
10:43, 23 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Парламент Карелии отклонил законопроект о "неуважении прав и свобод человека и гражданина"

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Законопроект лидера "Яблока" поддержали всего пять депутатов.

Парламент Карелии без обсуждения отклонил 23 мая законодательную инициативу депутата Эмилии Слабуновой, которая предложила внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ поправки, предусматривающие введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина". Законопроект председателя российской партии "Яблоко" поддержали всего пять депутатов, 15 проголосовали против.

Напомним, Слабунова выступила за введение в стране денежных штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях умаления установленных и гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина". Как считает лидер "Яблока", если эти действия были совершены государственными или муниципальными служащими, штрафные санкции должны быть выше – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Причем за повторное совершение подобного административного правонарушения депутат карельского парламента предложила наказывать не только штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, но и дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.

 

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Комментарии

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Сергей
2019-05-23 11:07:31
Кто бы сомневался!
Lana
2019-05-23 11:00:53
А кто-то ждал, что примут?
Гость
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