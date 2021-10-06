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Парламент Карелии решил, кто будет представлять интересы республики в Совете Федерации

Новости. Политика
11:54, 06 Октября 2021
фото: © Законодаетльное собрание Карелии

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Парламент Карелии избрал своим представителем в Совете Федерации Игоря Зубарева, занимавшего этот пост в предыдущий период.

Решение было принято на сегодняшнем заседании Законодательного собрания Карелии.

Выступая перед депутатами, Игорь Зубарев кратко подвел итоги своей работы в должности сенатора в предыдущий период.

Одним из достижений он считает внесение изменений в Генеральный план Петрозаводска для выделения земельных участков многодетным семьям.

«Благодаря статусу сенатора удалось создать межведомственную рабочую группу, которая насчитывала более пяти федеральных министерств, начались бесчисленные совещания с Рослесхозом, Росреестром об уточнении границ города. На данный момент это вопрос решен», — сказал Игорь Зубарев.

Также он перечислил ряд изменений в федеральном законодательстве, внесенных по его инициативе.

«Удалось решить вопрос сетного лова — особенно он касался северных регионов, поскольку сетной лов на Беломорье является частью культуры. Удалось внести поправки в лесное законодательство применительно к особенностям нашей республики — это касалась и наших дорог, и грузовиков — и многое другое», — пояснил Игорь Зубарев.

Подытоживая свое выступление, он напомнил слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что все сенаторы «члены одной единственной партии под названием «Палата регионов».

«Читая программы всех политических партий, фракций, которые представлены в Законодательном собрании, мы видим их общую социальную направленность. Поэтому, я думаю, что настало время объединить свои усилия. Нам за этот пятилетний период не должно быть стыдно. Все наши решения должны коснуться как Петрозаводска, так и отдаленных деревень и поселков», — резюмировал Игорь Зубарев.

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Комментарии

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лесоруб
2021-10-06 13:24:49
а я думал Алиханова или Белугу двинут... :)
Вася
2021-10-06 12:30:12
Россия это что-то вроде Гаити с несменяемым Беби Дюком,
Гость
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