Парламент решил, на что потратить дополнительные средства бюджета Карелии

Дотация из федерального бюджета в размере 505,4 млн рублей будет направлена на увеличение бюджетных ассигнований ряда мероприятий по социально-экономическому развитию Карелии.

На какие цели пойдут эти деньги, говорится в законопроекте о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год, который сегодня принял парламент Карелии.

Основную часть средств - 200 млн рублей - решено потратить на приобретение медицинского оборудования, строительство (приобретение) фельдшерско-акушерского пункта, модернизацию материально-технической базы организаций, оказывающих медицинские услуги по оздоровлению и восстановлению после заболеваний. Куда еще планируется потратить дополнительные средства бюджета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".