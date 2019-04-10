Парламентарии опасаются, что спортплощадки и игровые городки в Карелии разрушатся

Уличные спортплощадки и детские городки, построенные в Карелии по программе поддержки местных инициатив за счет бюджета и личных средств граждан, могут прийти в негодность, если власти не станут их содержать.

Такие опасения высказали сегодня участники заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

"Обидно, когда на объекте сломан забор или футбольное поле зиму не пережило", - сказала депутат Ольга Шмаеник.

Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".