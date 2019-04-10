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Новости. Общество
12:54, 10 Апреля 2019
фото: Наталья Бобко/ vk.com

Парламентарии опасаются, что спортплощадки и игровые городки в Карелии разрушатся

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Уличные спортплощадки и детские городки, построенные в Карелии по программе поддержки местных инициатив за счет бюджета и личных средств граждан, могут прийти в негодность, если власти не станут их содержать.

Такие опасения высказали сегодня участники заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

"Обидно, когда на объекте сломан забор или футбольное поле зиму не пережило", - сказала депутат Ольга Шмаеник.

Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-04-10 15:01:17
Город образцовую детскую площадку на Первомайском толком поддержать не может, а обсуждается содержание всех остальных. Воздух!
Беня
2019-04-10 14:57:29
Все эта фигня с площадками с самого начала устроена концептуально неверно. Так получается, шо кто надо должен содержать эти площадки. А должно быть наоборот: площадки должны содержать кого надо. Если не навести концептуальный порядок, то все правильно, они развалятся. :) К бабке не ходи :)
Горожанин
2019-04-10 14:48:32
С устроителями площадок должен быть договор на их поддержание в исправности на протяжении всего "жизненного цикла". Хозяин должен быть, способный их содержать. А так - они только в отчете для "галочки"
Изя
2019-04-10 14:29:44
Так бы о людях думали как они живут , а не о заборе и площадках . Спали бы дальше депутаты , что и проснулись , не понятно . Может весна пришла :)
zanoza
2019-04-10 14:07:06
Сначала построили на бюджетные средства безхозные объекты, а теперь "пекутся" об их сохранности. А чем раньше думали, когда их возводили? И вообще все эти объекты и их стоимость вызывают много вопросов.
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