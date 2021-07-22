Парламентарии выделили 5,5 млн рублей на ремонт кровли ДК в Рыбреке

На ремонт кровли в здании Рыборецкого Дома культуры из бюджета республики выделено 5,5 млн рублей.

Такое решение 28 июля приняли депутаты на внеочередном заседании Законодательного Собрания Карелии. Сейчас из-за проблем с крышей часть здания не задействована.

Дом культуры в старинном вепсском селе Рыбрека располагается в здании 1930 года постройки, которое было реконструировано в 1970 году. Несколько лет назад здесь установили автономное отопление, провели канализацию, оборудовали санузел, заменили проводку и окна, сделали косметический ремонт тренажерного зала.

«Кровля в Рыборецком Доме культуры не ремонтировалась много лет, уже начались протечки. Несмотря на сложности с бюджетом депутатам удалось найти необходимые средства на ее обновление — 5,5 млн рублей», — отметила Ольга Шмаеник.

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Наталья Силакова рассказала, что ремонт позволит в полной мере задействовать для проведения различных мероприятий большой зрительный зал. Кроме этого, это даст возможность в перспективе открыть в здании отделение почты и центра «Мои Документы».

Как пояснила Ольга Шмаеник, выделение средств на ремонт местных Домов культуры — давно сложившаяся в республике практика. Последние три года, помимо федеральных средств, средства на эти цели обязательно предусматриваются и в карельском бюджете. Всего за последние четыре года более 60 домов культуры в районах смогли провести ремонты, закупить оборудование, мебель.