Паспортная служба возобновляет прием граждан в Петрозаводске

"Петрозаводская паспортная служба" будет принимать горожан по предварительной записи, сообщили в администрации города.

С 13 мая "Петрозаводская паспортная служба" начнет работу после карантина. Прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи с соблюдением требований санитарных норм.

Вход разрешается только получателям государственных и муниципальных услуг в медицинских (защитных, гигиенических) масках, а также без сопровождающих лиц.

Телефон для записи на прием граждан: 78-42-19, юридических лиц: 76-40-56. Справки по номеру: 76-20-91.

Ранее сообщалось об открытии с 12 мая парикмахерских и салонов красоты.