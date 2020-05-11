Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о начале поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

"С 12 мая в нашей стране завершается единый период нерабочих дней. Каждый регион приступает к поэтапному снятию ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации. Напомню, в Карелии с завтрашнего дня возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты – при строгом соблюдении целого ряда условий: отдельный вход, предварительная запись, 20-минутный интервал между посетителями и др. С 15 мая могут приступать к работе организации дополнительного образования", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что на всех работающих предприятиях и в организациях должно быть минимум сотрудников - дистанционный режим сохраняется.

"Пока по-прежнему остаются неработающими детские сады, общественный транспорт, туробъекты, торговые центры, общепит. В дальнейшем будем следить за эпидемической ситуацией и принимать решения, исходя из нее", - заявил Парфенчиков.

Накануне президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.