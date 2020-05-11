890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Потрясающий вид на город - побывали в знаменитом небоскребе "Sky Tower" (ВИДЕО)
11.05.2020 11:46
В Карелии из больницы выписана бабушка, которая две недели провела в реанимации из-за коронавируса 3
11.05.2020 12:13
Президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 26
11.05.2020 16:33
Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса 12
11.05.2020 16:52
Снег и сильный ветер обрушатся сегодня на Карелию 2
11.05.2020 13:37

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

Новости. Общество
07:15, 12 Мая 2020
фото: pixabay
Загрузка...

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о начале поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

"С 12 мая в нашей стране завершается единый период нерабочих дней. Каждый регион приступает к поэтапному снятию ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации. Напомню, в Карелии с завтрашнего дня возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты – при строгом соблюдении целого ряда условий: отдельный вход, предварительная запись, 20-минутный интервал между посетителями и др. С 15 мая могут приступать к работе организации дополнительного образования", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что на всех работающих предприятиях и в организациях должно быть минимум сотрудников - дистанционный режим сохраняется.

"Пока по-прежнему остаются неработающими детские сады, общественный транспорт, туробъекты, торговые центры, общепит. В дальнейшем будем следить за эпидемической ситуацией и принимать решения, исходя из нее", - заявил Парфенчиков.

Накануне президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-12 09:23:19
Наконец то либероидные хипстеры смогут привести в порядок свои бородёнки в салонах красоты.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»