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Президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

Новости. Общество
16:33, 11 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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При этом глава государства Владимир Путин отметил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

"С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Но не завешается период борьбы с коронавирусом", - сказал президент на сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом. 

При этом Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, - сказал президент.

По словам Путина, с  12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно - связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки.

Напомним, первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать с 10 мая..

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Комментарии

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zanoza
2020-05-11 18:30:04
В разгар эпидемии оно конечно надо поднимать экономику,это важнее. Каждый человек уже не дорог, олигархи не могут нести убытки.
новый
2020-05-11 18:28:46
С либерастни намордники не снимать и обязать убирать за собой.
Вася
2020-05-11 18:16:59
В США $500 баксов ребёнку и $1200 взрослому с прошлого месяца платят.
Вася
2020-05-11 17:59:46
Ну что сынки,помогли вам ваши ляхи?
User
2020-05-11 18:36:20
Вася, от "каникул" ляхи как у неваляхи. :)
Zim
2020-05-11 17:44:09
А может главное не эпидемия, может главное успеть объявить 24 июня голосование по Конституции?
Изя
2020-05-11 16:42:03
Жалко , такую страну потеряли . Что построили за 20 лет , не понятно (((( Приплыли к тому месту откуда выплывали ((((
Гость
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Чтиво

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