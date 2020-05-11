Президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

При этом глава государства Владимир Путин отметил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

"С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Но не завешается период борьбы с коронавирусом", - сказал президент на сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом.

При этом Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, - сказал президент.

По словам Путина, с 12 мая нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно - связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки.

Напомним, первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать с 10 мая..