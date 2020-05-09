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Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Новости. Общество
12:57, 10 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал основные пункты распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

С сегодняшнего дня, 10 мая, в Карелии введено обязательное ношение масок в общественных местах: в магазинах, аптеках и т.д. Продавать товары и оказывать услуги посетителям можно будет только при использовании ими защитных средств. Это один из основных пунктов подписанного мною распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

- С 12 мая, как мы и планировали, на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах. К завтрашнему дню администрации городских округов и поселений должны определить места для прогулок и занятий спортом.

- С 15 мая можно возобновлять работу организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся дополнительным образованием. Но при условии, что и и персонал, и обучающиеся будут в защитных масках. Обязательна также дезинфекция помещений.

- До 25 мая остаются закрытыми детские сады. Дежурные группы или дежурные детские сады планируем организовать с 26 мая.

- Также до 25 мая приостановлена работа общественного транспорта, туробъектов, торговых центров и магазинов (за исключением продуктовых и магазинов товаров первой необходимости, стройматериалов, а также аптек, пунктов связи и заправок).
Однако на «чистые» районы это правило не распространяется. Напомню, их сегодня семь: Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский район (за исключением Чупы), Кемский район (за исключением Кеми и Рабочеостровска).
Кроме того, на территории этих семи районов разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, бань и саун при соблюдении всех противоэпидемических мер.

- В остальных населённых пунктах республики салоны красоты, косметические и СПА-салоны остаются закрытыми до 25 мая. Но уже с 12 мая эти организации могут оказывать услуги по уходу за волосами и кожей головы, маникюру и педикюру при строгом соблюдении условий: отдельный вход, предварительная запись и 20-минутный интервал между посетителями, отдельный кабинет, а также обработка рук антисептиками, использование масок, санобработка помещений после каждого клиента.

- Что касается граждан, прибывших к нам в республику из других регионов, то, как и ранее они должны сообщать о своем прибытии и месте проживания на горячую линию Минздрава по телефону 8-800-201-06-57. А те жители Карелии, которые принимают их у себя, тоже должны находиться на самоизоляции 14 дней или до получения прибывшими отрицательных результатов на коронавирус. Работодатели также обязаны допускать к работе только тех сотрудников, которые прошли самоизоляцию или предоставили отрицательные результаты тестов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Танюшка
2020-05-10 15:06:23
Эпидемии в регионе нет , заболеваемость низкая , летальность нулевая , умирают от другого ( пневмония ) , так к чему все эти ограничения . Зачем кошмарить народ ???
Гость
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