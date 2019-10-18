Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", – сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Он напомнил, что "наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких", –пишет Interfax.ru.

"Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?", –заметил патриарх.

Глава Русской церкви подчеркнул, что "первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права".

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.



"Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден", –заявил патриарх.