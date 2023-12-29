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Патриарх Кирилл призвал не отвергать вернувшихся в страну россиян

Новости. Общество
22:00, 07 Января 2024
фото: © Софья Сандурская/ТАСС

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Глава РПЦ напомнил притчу о возвращении блудного сына и заметил, что среди уехавших из страны «есть и вполне достойные».

Если уехавшие из России после начала СВО люди возвращаются с покаянием, их не нужно отвергать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал патриарх.

Как пишет РБК, глава русской православной церкви упомянул притчу о блудном сыне. Среди покинувших страну «есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути», считает патриарх Кирилл.

«И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять», — заключил он.

В январе прошлого года глава РПЦ заявлял, что многие из уехавших нуждаются «в духовной помощи, в назидании» и что «было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех», так как люди покидали страну «по разным причинам».

Ранее президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ говорил, что не видит в отъезде россиян из страны «ничего плохого». По его словам, половина уехавших, по «скромным подсчетам» властей, уже вернулись назад.

В декабре «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter писали, что каждый четвертый релокант, поменявший место жительства на другую страну в 2022 году, снова указал Россию.

Специалисты, занимающиеся вопросами ВНЖ, по итогам опроса оценили долю вернувшихся в 40%.


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