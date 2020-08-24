Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Экстренный вылет был совершен в Костомукшу 19 августа, сообщили в Минздраве Карелии.

"Бригада медицинских работников 19 августа совершила рейс в Костомукшу для эвакуации двух человек, – сказал руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Лукин. – Один пациент поступил в местную больницу с острым инфарктом миокарда, второй – с множественными травмами. Полет в одну сторону длился чуть более двух часов. Пациенты транспортировку перенесли хорошо и доставлены в Республиканскую больницу для прохождения дальнейшего лечения".

С начала года санитарная авиация республики совершила 159 вылетов. Из центральных больниц в профильные отделения специализированных стационаров эвакуировано 282 пациента, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в том числе 46 детей. Из них 12 детей – в возрасте до года.