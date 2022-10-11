Пациентов психбольницы в Карелии защитили от столбняка, дифтерии, ковида и гриппа

Врачи Пряжинской ЦРБ провели вакцинацию персонала и пациентов стационара Республиканской психиатрической больницы в посёлке Матросы.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, персонал и пациенты психиатрической больницы в Матросах прошли вакцинацию.

«Против кори привились 7 человек, против дифтерии и столбняка – 5 человек, против ковида: первым компонентом 40 человек, вторым – 14 человек, против гриппа – 104 человека», - сообщил Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения республики напомнил, что по вакцинации против новой коронавирусной инфекции Республика Карелия находится в десятке лучших регионов.

В Карелии созданы все условия для быстрой и комфортной вакцинации. Граждане могут привиться в поликлиниках, в мобильных пунктах, на работе (по заявкам работодателей). Прививочные пункты работают и в выходные дни. При этом можно одновременно сделать прививку от гриппа и ковида.