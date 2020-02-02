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Пенсионер-самовыдвиженец победил на выборах главы сельского поселения в Карелии

Новости. Общество
11:54, 03 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления в Карелии, которые прошли 2 февраля в пяти муниципальных районах Карелии.

На территории Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Пряжинского районов прошли дополнительные выборы депутатов Советов поселений и досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения.

На досрочных выборах главы Ругозерского сельского поселения из 2 547 избирателей, внесенных в списки, участие в голосовании приняли 834 человека. Явка составила 32,74%.

Напомним, что на пост муниципального руководителя в Ругозеро претендовали кандидаты от "Единой России", ЛДПР и самовыдвиженец. По информации telegram-канала ЦИК Карелии, больше всего голосов (49,7%) набрал пенсионер-самовыдвиженец Александр Петренко. Сотрудница местной администрации Наталья Ладыга, выдвинутая "Единой Россией", отстала всего на 10 голосов.

В депутаты Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3 баллотировались пять человек. За выдвиженца "Единой России" Олега Зайцева проголосовали 188 человек (61,84%). Представители других партий и самовидвиженец Ольга Семенова набрали меньше голосов.

На пост депутата Совета Хийтольского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 претендовали два кандидата. За Владимира Берестова (ЛДПР) проголосовали 12 человек, а за Эвелину Миронову ("Единая Россия") – 15.

На место депутата Совета Кестеньгского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвигалась член партии "Единая Россия" Татьяна Чистякова. Против нее никто не проголосовал.

Единоросс Сергей Кондратьев набрал 45,16% голосов на дополнительных выборах депутата Совета Ведлозерского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №9.

На выборах в Святозерском сельском поселении выиграл (68,92%) Сергей Матикайнен, представитель "Единой России".

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Комментарии

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Вася
2020-02-03 12:20:28
Горячим питанием младших школьников и пособием на первого ребенка страшно вдохновлена и ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева
новый
2020-02-03 12:02:03
Статистикой установлено, что после избрания самовыдвиженцы очень любят вступать в партию Единая Россия и не любят вступать в Яблоко. Совпадение ? Не думаю. И у местечковой либерастни после таких итогов выборов случится истерика.
Гость
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