В Карелии пройдут досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения

На пост муниципального руководителя претендуют кандидаты от "Единой России", ЛДПР и пенсионер-самовыдвиженец.

В ближайшее воскресенье, 2 февраля, в Муезерском районе Карелии пройдут досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения. По данным центральной избирательной комиссии, на эту должность претендуют три кандидата – сотрудница местной администрации Наталья Ладыга, выдвинутая "Единой Россией", инструктор десантно-пожарной группы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, баллотирующийся от ЛДПР, и пенсионер Александр Петренко, который участвует в выборах как самовыдвиженец.

Интерес к посту главы Ругозерского поселения проявляла и малоизвестная в Карелии "Интернациональная партия России", которая выдвинула своим кандидатом жителя Зеленограда Виталия Мусина. Однако ему было отказано в регистрации.