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В Карелии пройдут досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения

Новости. Политика
10:49, 27 Января 2020
фото: © gallery.ru/Татьяна Петренко
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На пост муниципального руководителя претендуют кандидаты от "Единой России", ЛДПР и пенсионер-самовыдвиженец.

В ближайшее воскресенье, 2 февраля, в Муезерском районе Карелии пройдут досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения. По данным центральной избирательной комиссии, на эту должность претендуют три кандидата – сотрудница местной администрации Наталья Ладыга, выдвинутая "Единой Россией", инструктор десантно-пожарной группы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, баллотирующийся от ЛДПР, и пенсионер Александр Петренко, который участвует в выборах как самовыдвиженец.

Интерес к посту главы Ругозерского поселения проявляла и малоизвестная в Карелии "Интернациональная партия России", которая выдвинула своим кандидатом жителя Зеленограда Виталия Мусина. Однако ему было отказано в регистрации.     

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Комментарии

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zanoza
2020-01-27 10:54:24
Если такая интрига на выборах главы сельского поселения, то что будет происходить на выборах в Госдуму.
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