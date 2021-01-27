Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Карелии после индексации

Карельское Отделение Пенсионного фонда подготовило расчеты, сколько стали получать пенсионеры в республике с 1 января 2021 года после индексации страховых пенсий на 6,3%.

Об этом сообщила на пресс-конференции Управляющий ОПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

По ее словам, индексации подлежали все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате, средний размер страховой пенсии в Карелии составил 19906,6 рубля, а у неработающих пенсионеров - 20973 рубля.

В 2020 году в Карелии было назначено 8764 новых пенсии, что почти на тысячу меньше, чем в 2019 году. Общее число получателей пенсий к 1 января 2021 года составило 236 557 человек. Из этого количества 78% - неработающие пенсионеры.