Пенсионный фонд подсчитал, когда выходить на пенсию жителям Карелии, дожившим до 50 и 55 лет

Карельское Отделение Пенсионного фонда РФ провело расчеты, когда смогут выйти на пенсию жители республики, которым в 2020 году исполнилось 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам).

В результате реформы пенсионный возраст в России увеличился на 5 лет. Но для предпенсионеров установлен переходный период. Для них дата выхода на пенсию рассчитывается исходя из нескольких факторов, в том числе, "северных" льгот.

"У женщин-северянок, которым в 2020 году исполняется 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполняется 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года", - пояснили в Пенсионном фонде. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".