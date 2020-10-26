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Пенсионный фонд подсчитал, когда выходить на пенсию жителям Карелии, дожившим до 50 и 55 лет

Новости. Общество
15:05, 27 Октября 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Карельское Отделение Пенсионного фонда РФ провело расчеты, когда смогут выйти на пенсию жители республики, которым в 2020 году исполнилось 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам).

В результате реформы пенсионный возраст в России увеличился на 5 лет. Но для предпенсионеров установлен переходный период. Для них дата выхода на пенсию рассчитывается исходя из нескольких факторов, в том числе, "северных" льгот.

"У женщин-северянок, которым в 2020 году исполняется 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполняется 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года", - пояснили в Пенсионном фонде.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-27 15:24:17
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