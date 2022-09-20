Пенсионный фонд расскажет жителям Карелии про соцвыплаты

Пенсионный фонд проведет горячую линию для жителей Карелии.

Во вторник, 4 октября, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия Ирина Каратай проведет горячую линию по вопросам предоставления социальных выплат. Об этом информирует ПФР.

Жители Карелии могут получить телефонные консультации с 11.00 до 12.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.