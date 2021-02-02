Бизнес-омбудсмен в Карелии: Маркировка одежды и обуви отложена после жалоб бизнеса

Карельский уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнётова сообщила о продлении срока маркировки товаров легкой промышленности до 1 апреля.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, по многочисленным просьбам предпринимателей, обращениям уполномоченных по защите прав предпринимателей, Минпромторгом внесены правки в Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации".

Срок маркировки перенесли с 1 февраля на 1 апреля 2021 года.

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