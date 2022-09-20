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Первая партия помощи мобилизованным отправится из Карелии на следующей неделе

Новости. Общество
10:38, 02 Октября 2022
фото: regnum.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предлагает оказывать помощь через проверенные фонды, из которых централизованно будет приобретаться дополнительная экипировка мобилизованным жителям республики

Глава Карелии, отвечая на вопросы граждан в соцсетях, прокомментировал, появившиеся в интернете списки вещей, которые требуются мобилизованным жителям Карелии. Артур Парфенчиков призвал всех желающих оказать помощь работать с «понятным и прозрачным фондом», чтобы не стать жертвами мошенников.

Первая партия помощи для мобилизованных планируется к отправке на следующей неделе. В нее войдут вещи, которые централизовано закуплены на деньги, поступающие на специальный счет благотворительного фонд «Живой город». Спецсчет был открыт в марте 2022 года по предложению главы Республики Карелия. Деньги на него поступают как от граждан, так и от бизнеса.

«Я нахожусь на связи с родственниками мобилизованных, а также обладаю информацией от командиров воинских частей, которые сообщают, какая требуется помощь нашим ребятам, — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта РК Анна Лопаткина. — Всю полученную информацию мы обобщаем и на ее основе формируем заявку на централизованную закупку обмундирования для мобилизованных. Работать приходится в непростых условиях, возможно будет несколько отправок, по мере приобретения».

Анна Лопаткина подчеркнула, что сейчас в сети интернет появляется много списков и сборов, жителям стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

В правительстве напомнили реквизиты благотворительного фонд «Живой город», для тех, кто хочет оказать помощь мобилизованным.

Также вещи для мобилизованных принимаются в пункте сбора на базе регионального отделения Народного фронта РК (ул.Дзержинского, 3, каб.67). Перечень — следующий:

1. Носки шерстяные и хб темного цвета
2. Трикотажные и флисовые шапки под шлем
3. Белье и термобелье
4. Зубные пасты и щетки
5. Шоколад, сигареты
6. Сидушка пенная
7. Коврик пенный
8. Жгуты кровоостанавливающие
9. Спальный мешок
10. Тактические перчатки, налокотники, наколенники, очки
11. Батарейки, зажигалки, котелки в комплекте чашка и ложка
12. Стельки
Одежда должна быть новая, темных цветов.

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