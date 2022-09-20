Первая партия помощи мобилизованным отправится из Карелии на следующей неделе

Глава Карелии Артур Парфенчиков предлагает оказывать помощь через проверенные фонды, из которых централизованно будет приобретаться дополнительная экипировка мобилизованным жителям республики

Глава Карелии, отвечая на вопросы граждан в соцсетях, прокомментировал, появившиеся в интернете списки вещей, которые требуются мобилизованным жителям Карелии. Артур Парфенчиков призвал всех желающих оказать помощь работать с «понятным и прозрачным фондом», чтобы не стать жертвами мошенников.

Первая партия помощи для мобилизованных планируется к отправке на следующей неделе. В нее войдут вещи, которые централизовано закуплены на деньги, поступающие на специальный счет благотворительного фонд «Живой город». Спецсчет был открыт в марте 2022 года по предложению главы Республики Карелия. Деньги на него поступают как от граждан, так и от бизнеса.

«Я нахожусь на связи с родственниками мобилизованных, а также обладаю информацией от командиров воинских частей, которые сообщают, какая требуется помощь нашим ребятам, — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта РК Анна Лопаткина. — Всю полученную информацию мы обобщаем и на ее основе формируем заявку на централизованную закупку обмундирования для мобилизованных. Работать приходится в непростых условиях, возможно будет несколько отправок, по мере приобретения».

Анна Лопаткина подчеркнула, что сейчас в сети интернет появляется много списков и сборов, жителям стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

В правительстве напомнили реквизиты благотворительного фонд «Живой город», для тех, кто хочет оказать помощь мобилизованным.

Также вещи для мобилизованных принимаются в пункте сбора на базе регионального отделения Народного фронта РК (ул.Дзержинского, 3, каб.67). Перечень — следующий:

1. Носки шерстяные и хб темного цвета

2. Трикотажные и флисовые шапки под шлем

3. Белье и термобелье

4. Зубные пасты и щетки

5. Шоколад, сигареты

6. Сидушка пенная

7. Коврик пенный

8. Жгуты кровоостанавливающие

9. Спальный мешок

10. Тактические перчатки, налокотники, наколенники, очки

11. Батарейки, зажигалки, котелки в комплекте чашка и ложка

12. Стельки

Одежда должна быть новая, темных цветов.