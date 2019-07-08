Первая тройня: в "РКС-Петрозаводск" случилось радостное событие

Сегодня, в День семьи, любви и верности мы хотим поделиться с вами радостной новостью – впервые за всю историю "РКС-Петрозаводск" в семье сотрудников предприятия родилась тройня.

Ольга Архипова, оператор на песколовках и жироловках канализационных очистных сооружений, стала мамой трех мальчишек: Богдана, Руслана и Льва. Двое из мальчиков близнецы, сейчас малышам уже три месяца. Папа мальчиков, Ян Архипов, также работает в АО "ПКС-Водоканал" на должности слесаря-ремонтника. Но и это еще не все, в АО "ПКС-Водоканал" работает мама Яна, бабушка малышей, Марина Валентиновна. Она машинист насосных установок. Главный управляющий директор "РКС-Петрозаводск" поздравил семью Архиповых с этим событием лично, а нам, пока папа мальчиков на работе, удалось поговорить с Ольгой, мамой тройняшек.

- Оля, расскажи, что вы с мужем чувствовали, когда узнали, что у вас будет тройня?

- В принципе, к такому ответственному шагу как дети, мы подошли осознано. Но первая наша реакция на новость о тройне – шок. Шок со временем прошел, после мы уже радостно ожидали рождения наших сыновей. Сначала я даже не представляла, как справляться с тремя – гулять, в поликлинику ходить, беспокоилась, будут ли они здоровы… Конечно, было страшно, но все опасения оказались напрасными. Кстати, двойни и тройни сейчас довольно частое явление, за то время, пока я была беременная, в Петрозаводске уже появились 3 или 4 тройни.

- Все-таки, тяжело было поначалу?

- Было много сложностей, но нам помогали. В первые дни – медицинские работники Перинатального центра, а потом – бабушки, друзья, коллеги.

- Как на новость о том, что у вас тройня, отреагировали коллеги?

- Все поздравляли, помогали, вплоть до того, что предлагали прийти погулять с малышами, в магазин сходить. Это было очень приятно, большое им спасибо.

- Оля, как вы различаете сыновей-близнецов?

- Различаю, по-моему, только я одна, остальные иногда путают.

- А как вы справляетесь сразу с тремя малышами?

- С тремя, конечно, времени и сил нужно больше, чем с одним, но и радости больше в три раза, мы счастливы!

Здорово, что в "РКС-Петрозаводск" теперь есть такая уникальная семья! Совсем недавно, 6 июля, у Оли был День Рождения, и мы желаем Оле самого главного – здоровья ей и малышам. Ждем на смену будущих сотрудников "РКС-Петрозаводск", новое поколение водоканальцев из семьи Архиповых!

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