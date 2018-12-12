Первый харвестер собираются выпустить в Карелии в 2019 году

Компания "Амкодор-Онего", основанная белорусским холдингом "Амкодор", объявила о планах выпустить первый харвестер в Карелии в 2019 году.

Об этом сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

"Запланирована деловая встреча с руководством компании "Амкодор" и подписание первого соглашения с "Амкодор-Онего" — специально созданного на территории Карелии предприятия по производству тяжелой лесозаготовительной техники. Первый харвестер планируется собрать в республике в 2019 году", - говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале издания.