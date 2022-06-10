Первый ресторан на базе «Макдоналдса» открылся в России под названием «Вкусно и точка»

Ресторан на месте «Макдоналдса» под брендом «Вкусно и точка» открылся в Москве на Пушкинской площади - смотрим меню.

Первый ресторан сети «Вкусно и точка» заработал в Москве на Пушкинской площади 12 июня, в День России, сообщает РБК с места событий. В понедельник, 13 июня откроются еще 50, до конца июня - около 200.

Бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев сообщил, что новая сеть сохранила поставщиков.

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве на том же месте, где в 1990 году открылся первый в России ресторан «Макдоналдс» — на Пушкинской площади.

В новом меню присутствуют бургеры и закуски. В частности, там значатся бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам будут доступны пирожок с вишней, вафельный рожок, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре.

По словам Пароева, некоторых позиций из прежнего меню, например, бургеров «Биг Мак» и десерта «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».

Он также уточнил изданию РБК, что на первом этапе клиентам будет доступно не все меню из-за логистических сложностей, так как сеть открывается «в рекордно короткие сроки». Также может измениться и вид упаковки. «Но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», — подчеркнул гендиректор.